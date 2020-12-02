Obezite ameliyatı sonrası tekrar kilo alınabilir

İSTANBUL(AA) - Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi ( Obezite ve Diyabetik Cerrahi) Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Kapu, kimi hastalarda obezite ameliyatlarının ardından, hedeflenen kiloya ulaşılamayabileceğini ve hastanın kilo almaya devam edebileceğini vurgulayarak, "Bu durumda ilk yapılan ameliyat başarısız kabul edilerek, yeniden cerrahi yapılması gündeme gelir. Yeniden planlanan bu ameliyata revizyon obezite cerrahisi adı verilir. Obezite veya bariatrik cerrahide amaç; mide-bağırsak sisteminin gıda alımını kısıtlayan veya gıdaların vücut tarafından emilimini azaltan anatomik değişimlerin ameliyatla gerçekleştirilerek kilo verilmesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kapu, günümüzde toplumda yaygın olan yanlış beslenme alışkanlıkları ve düzenli egzersizin olmadığı hareketsiz yaşamın sonucu olarak, obezitenin önemli sağlık sorunlarından biri haline geldiğini kaydetti.

Kapu, hedeflenen sonucun alınamaması durumunda ikinci bir ameliyat gerekebileceğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kimi hastalarda obezite ameliyatlarının ardından, hedeflenen kiloya ulaşılamayabilir veya hasta kilo almaya devam edebilir. Bu durumda ilk yapılan ameliyat başarısız kabul edilerek, yeniden cerrahi yapılması gündeme gelir. Yeniden planlanan bu ameliyata revizyon obezite cerrahisi adı verilir. Obezite veya bariatrik cerrahide amaç; mide-bağırsak sisteminin gıda alımını kısıtlayan veya gıdaların vücut tarafından emilimini azaltan anatomik değişimlerin ameliyatla gerçekleştirilerek kilo verilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda, tüp mide ameliyatı, gastrik bant gibi girişimler kısıtlayıcı (restriktif) ameliyatlar içinde ye alırken; duodenal switch, biliopankreatik diversiyon gibi işlemler gıda emilimini bozucu (malabsorbtif) ameliyatlar arasındadır.

Bazı seçilmiş hastalarda her iki özelliğe sahip girişimler de yapılabilir. Çeşitli koşullarda, başarılı geçen bir operasyona rağmen; hastalar hedeflenen kiloya ulaşamayabilir veya ameliyat sonrası verdiği kiloları hızlı bir şekilde geri alabilir. Obezite ameliyatları, geleneksel yöntemlerle kilo veremeyen ve vücut kitle indeksi açısından yüksek skora sahip obez hastalarda uygulanır. Bu nedenle ameliyat sonrası kilo sorunu yaşayan hastalarda, yapılan obezite cerrahisinin başarılı olmadığı kabul edilerek; hastada hedeflenen kiloya ulaşılması için ikinci bir ameliyat planlanması gerekir. Bu ikinci ameliyata revizyon obezite ameliyatı denir.’’





-"Hareketsiz hayat nedeniyle kilo alma gerçekleşebilir"





Obezite ameliyatı sonrası kaybedilen kiloların tekrar kazanılmasının mümkün olduğunu aktaran Kapu, "Yapılan cerrahi işleme göre değişmekle beraber, kişilerin yaşam alışkanlıklarına bağlı olarak yanlış beslenme ve düzenli egzersizin olmadığı hareketsiz hayat nedeniyle kilo alma gerçekleşebilir. Yine gıda alımı azaltılmadığı takdirde; mide-bağırsak sistemine yapılan cerrahi işlemlerle kısıtlamalar etkisiz kalarak, dokular yeniden genişleme gösterebilir ve ameliyatın etkileri silinebilir. Yapılan obezite ameliyatına bağlı olarak en uygun teknikle revizyon cerrahi planlanır. Özellikle hem kısıtlayıcı özellikle gıda alımını sınırlaması; hem de hormon dengesini kilo verme yönünde etkilemesi bakımından mide tüp ameliyatı revizyon cerrahilerinde sıklıkla kullanılır. Bunun yanında, mide by-pass cerrahisi de revizyon ameliyatı olarak kullanılabilir. Bu doğrultuda kilo verme noktasında başarısız olan mide bandı, ameliyat sonrası midenin tekrar büyüme gösterdiği mide tüp ameliyatları veya duodenal switch, biliopankreatik diversiyon ameliyatları sonrasında revizyon cerrahisinde mide tüp ameliyatı (re-sleeve yöntem) sıklıkla uygulanabilir.’’ açıklamasında bulundu.





-Uygun hastalara revizyon cerrahisi düşünülebilir





Kapu, bazı hastalara revizyon cerrahisinin uygulanabileceğini hatırlatarak şu bilgileri paylaştı:

"Klinik yaklaşımda aşağıdaki özelliklere sahip hastalarda revizyon cerrahisi düşünülür: İlk uygulanan ameliyat sonrası 18 ay içinde, hesaplanan fazla kilosunun yarısından azını kaybedenler, ilk operasyonun ardından uzun dönemde veya geç dönemde komplikasyon gelişenler, kilo verilmesinin ardından tekrar kilo alanlar, bunların dışında revizyon cerrahisini gerektirecek şekilde ciddi ek hastalığı olan obez hastalar, iltihaplı bağırsak hastalıkları olan (Crohn hastalığı gibi) obez hastalar, sigara kullananlar, ergenlik döneminde olan obezite hastaları ve ileri yaştaki hastalarda da; revizyon mide tüp ameliyatının uygulanması gündeme gelebilir.



Obezite cerrahisi, operasyon sonrası dönemdeki yoğun egzersiz programı, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı ve yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte bir bütündür. Bu anlamda, operasyon öncesinde kilo verilmesinin önemini hastanın kavraması oldukça önemlidir. Operasyon sonunda, yanlış beslenme alışkanlıklarına son verilerek, kişinin vücut özelliklerine uygun, uzman bir diyetisyen gözetiminde hazırlanan yeni beslenme programına harfiyen uyulması büyük önem arz eder.’’