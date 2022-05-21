O zincir marketin aracıyla bunu dağıtıyorlarmış! Ağızlar açık kaldı

Ünlü market zincirinin sanal market hizmeti veren aracı "yok artık" dedirtti. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, sanal alışveriş imkanı sunan kurumsal marketin aracını uyuşturucu ticaretinde kullanan 3 torbacıyı kıskıvrak yakaladı. Araçta arama yapan polis 11 parça satışa hazır bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kurumsal marketlerin aracının uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler ilçenin bir çok noktasında araçlar üzerine uygulama noktaları oluşturdu. Kağıthane Çağlayan Tünel girişinde uygulama yapan ekipler, sanal alışveriş imkanı sunan bir markete ait 35 AVD 035, aracı durdurarak arama yaptı.

GBT sorguları temiz çıktı, arabadan bonzai fışkırdı

Kağıthane polisi araç içerisinde bulunan Sinan Cihat B. (27), Süleyman Y. (21) ve Fırat I.’nın (23) Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yaparak üzerinde arama yaptı. Yapılan sorgulamada Sinan Cihat B., Süleyman Y. ve Fırat I.’nın GBT sorgusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, polis araçta detaylı arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın paspaslarının altında satışa hazır 11 parça bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 80 liraya da el konuldu.

Araçta yapılan aramaların ardından uyuşturucu maddeleri ele geçiren Kağıthane polisi, araçta bulunan Sinan Cihat B., Süleyman Y. ve Fırat I.’yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Markete ait araç, daha detaylı aramalar için polis otoparkına çekildi. Ekiplerin, ilçedeki kurumsal firmalara ait araçlara yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Süleyman Y. savcılık tarafından serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.