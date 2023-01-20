O yıldız isim geldiği gibi gidiyor! Flaş gelişme...

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen son derece bitik bir görüntü sergileyen Dele Alli ile yollar ayrılıyor...

Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ı 3. kez kadrosuna kattı. Wout Weghorst’u İngiliz devi Manchester United’a kaptıran Kartal, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında siyah-beyazlı formayı giyen Kamerunlu golcüyü yeniden renklerine bağladı.

Beşiktaş, Weghorst’un herkesi şoke eden biçimde takımdan ayrılması üzerine Al Nassr’da top koşturan Aboubakar’a resmi teklif götürerek her konuda anlaşma sağlamıştı. 2024’te bitecek sözleşmesini feshetmek için Suudi Arabistan ekibiyle bir haftadır pazarlık yapan Kamerunlu yıldız dün hedefine ulaştı. Al Nassr kulübü yöneticileriyle ayrılık için el sıkışan 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi feshedildi.

Vatan'a göre; Vincent Aboubakar sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalamak için bugün İstanbul’a gelecek. Deneyimli golcü daha sonra 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3,5 senelik kontrata imza atacak. Siyah-beyazlılar, Aboubakar’a 2,5 milyon euro garanti ücretin yanı sıra performansa bağlı 500 bin euro bonus ödemesi yapacak. Kamerunlu futbolcu yarın takımla ilk antrenmanına çıkacak ve büyük olasılıkla Kayserispor’la pazar günü oynanacak maçın kadrosunda yer alacak.

Aboubakar’ı bitiren Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic için de girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki Bosnalı orta saha için Konyaspor’a son olarak 3 milyon euro bonservisin yanı sıra bir oyuncu teklif etti. Konyaspor’un kısa süre içinde Beşiktaş’ın teklifine yanıt vereceği öğrenildi.

Wout Weghorst ve Francisco Montero ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta yabancı oyuncu kontenjanında 2 yer açıldı. Yapılacak transferlere göre yabancı kontenjanında yeniden yer açma ihtiyacı doğarsa Atiba Hutchinson’ın da gözden çıkarılabileceği ileri sürüldü.

Ankaragücü ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında penaltı atışından iki kez yararlanamayan Atiba’nın sezonun ikinci devresi için Türkiye Futbol Federasyonu’na verilecek A takım listesine yazılmamasının gündeme gelebileceği belirtildi.

Siyah-beyazlı yöneticilerin, 8 Şubat’ta 40 yaşına girecek Kanadalı oyuncunun yerine Kerem Atakan Kesgin ve Berkay Vardar gibi genç oyunculara forma şansı verilmesini daha doğru buldukları kaydedildi.

DELE ALLI DEFTERDEN SİLİNDİ

Beşiktaş, Everton’dan kadrosuna kattığı Dele Alli’de büyük hayal kırıklığına uğradı. Kulübeye demir atan İngiliz futbolcu son 6 resmi maçta sadece Konyaspor deplasmanında bir dakika süre alabildi.

Şenol Güneş, Ankaragücü ile oynanan 120 dakikalık kupa maçında yetenekli futbolcuya hiç şans tanımadı. Stoper Saiss’i orta sahada görevlendirirken Kerem, Necip ve Atiba’yı son bölümlerde sahaya süren Güneş, Dele Alli’ye görev vermedi.

Maçtan sonra yaptığı açıklamada Dele Alli’nin şu an takıma fayda sağlayacak durumda olmadığını ifade eden Şenol Güneş’in, İngiliz oyuncuyu tamamen defterden sildiği aktarıldı. Beşiktaş, yıldız futbolcuyu ne kadar göndermek istese de bu hiç kolay değil. Sezon başında Everton formasıyla iki maça çıkan ve ardından Beşiktaş’a gelen Dele Alli’nin kurallara göre bir sezonda üç farklı kulüpte oynama hakkı bulunmuyor.

Buna göre Dele Alli sezonu Beşiktaş’ta tamamlayacak veya kulübü Everton’a geri dönecek. Siyah-beyazlıların yıllık ücreti 2,2 milyon euro olan İngiliz oyuncuyu TFF’ye bildirilecek A takım listesine yazmama seçeneğini masada tuttukları da aktarıldı.