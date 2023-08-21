O ünversitemiz, en çok tercih edilen üniversitelerden oldu

Hakkari Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından yüzde 97.4’lük doluluk oranıyla en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı.

Bu yıl YÖK tarafından üniversiteye tahsis edilen özel yetenek bölümleri hariç 1450 kontenjanın 1411’i öğrenciler tarafından tercih edilirken, geriye kalan 39 kontenjanın ise ek yerleştirmede dolması bekleniyor.

Hakkari Üniversitesine yerleşen öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, “Bildiğiniz gibi iki gün önce 2023-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre üniversitemiz en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alıyor. Yerleştirme sonuçlarına göre fakültelerimizde yüzde 94, meslek yüksekokullarımızda ise yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Üniversitemizi kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini e-devlet şifresiyle 28 - 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı başlığı altında açılacak olan üniversite e-kayıt seçeneğini tıklayarak gerçekleştirebilecekler. E-kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihlerinde ayrıca üniversitemize gelmeleri veya belge getirmeleri gerekmemektedir. Online kayıt yapamayan öğrenciler ise lise diploması ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ile 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında yerleştikleri programa ait kayıt merkezine gelerek kayıtlarını şahsen yaptıracaklardır" şeklinde konuştu.