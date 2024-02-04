O ünlü şirket teknoloji devini satın aldı

Siemens, mevcut e-mobilite şarj gamını tamamlayan değerli bir satın alma işlemini gerçekleştirdi. Elektrikli kamyon, otobüs, filoları ve binek araçlara hizmet eden DC hızlı şarj çözümleriyle dikkatlerini üstüne çeken ve bu doğrultuda hizmet veren Heliox’u satın alarak e-mobilitenin hem günden güne büyümekte olan elektrikli otobüs ve kamyon pazarında oluşan sorunların çözümlerine yönelik ürünlerinde verdiği hizmeti ciddi oranda genişletti.

Şirketin portföyüne depolar ve yol üstü şarj için 40 kilovattan (kW) megavata kadar şarj çözümlerini kapsayan yeni ürün ve hizmetler eklendi. Heliox’un portföyü Siemens’in başta Avrupa ve Kuzey Amerika olmak üzere farklı pazarlara erişimini genişletirken, güç elektroniği alanındaki kabiliyetlerini de pekiştiriyor.

DÜNYA’NIN HER YERİNE HİZMET SUNACAK

Yapmış olduğu satın alma hakkında konuşan Siemens AG Yönetim Kurulu üyesi ve Akıllı Altyapı CEO’su Matthias Rebellius, ''Elektrikli araç şarj altyapısı pazarında daha önce benzeri görülmemiş bir büyümeye tanıklık ediyoruz. Elektrikli otobüs ve elektrikli kamyon filoları için DC hızlı şarj çözümleri, bu alanın en hızlı büyüyen segmenti kabul ediliyor. Heliox’un satın alınmasıyla birlikte Siemens e-Mobilite, dünyanın her yerindeki müşterilerimize daha etkin hizmet sunabilecek” dedi.