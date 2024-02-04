  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İSKİ’den tartışma çıkaran cevap! Ekrem suyu musluktan mı içiyor?

Başkan Erdoğan, Hatay ve İskenderun'daki hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret etti!

Bu günleri de gördük! İşte Türkiye'nin yeni füzeleri

Çok sayıda üründe fırsat! A101’de yeni indirim listesi

Haydi bakalım ezogelin çorbası izah etsin olayı! İstanbul, Ankara bu beceriksizlere teslim edilir mi?

Hala böyleleri var! Misafirleri gittiği için hüngür hüngür ağladı

Hulusi Akar çok sinirlendi! "Köpeklerle piçlerle..."

Verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmek için canla başla çalıştık! 390 bin vatandaştan 7 bin 275’i evlerine kavuştu

Murat Kurum: 5 yılın telafisi için 10 yıllık çalışacağız

Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı! İstanbul’u o kazanacak
Dünya O ünlü şirket teknoloji devini satın aldı
Dünya

O ünlü şirket teknoloji devini satın aldı

Yeniakit Publisher
2024-02-04 13:38:00 -
O ünlü şirket teknoloji devini satın aldı

Dünya çapında adıyla nam salmış ünlü şirket, dev teknoloji şirketini satın aldığını duyurdu. Siemens AG, elektrikli otobüslere, kamyonların filolarına ve binek araçlara hizmet vermekte olan DC hızlı şarj çözümlerinde teknoloji lideri olarak adlandırılan Heliox’u satın aldı. Siemens bu satın almayla gücüne güç kattığını belirtirken, e-mobilite iş kolunda üretimi ciddi oranda arttı.

Siemens, mevcut e-mobilite şarj gamını tamamlayan değerli bir satın alma işlemini gerçekleştirdi. Elektrikli kamyon, otobüs, filoları ve binek araçlara hizmet eden DC hızlı şarj çözümleriyle dikkatlerini üstüne çeken ve bu doğrultuda hizmet veren Heliox’u satın alarak e-mobilitenin hem günden güne büyümekte olan elektrikli otobüs ve kamyon pazarında oluşan sorunların çözümlerine yönelik ürünlerinde verdiği hizmeti ciddi oranda genişletti.

Şirketin portföyüne depolar ve yol üstü şarj için 40 kilovattan (kW) megavata kadar şarj çözümlerini kapsayan yeni ürün ve hizmetler eklendi. Heliox’un portföyü Siemens’in başta Avrupa ve Kuzey Amerika olmak üzere farklı pazarlara erişimini genişletirken, güç elektroniği alanındaki kabiliyetlerini de pekiştiriyor.

DÜNYA’NIN HER YERİNE HİZMET SUNACAK

Yapmış olduğu satın alma hakkında konuşan Siemens AG Yönetim Kurulu üyesi ve Akıllı Altyapı CEO’su Matthias Rebellius, ''Elektrikli araç şarj altyapısı pazarında daha önce benzeri görülmemiş bir büyümeye tanıklık ediyoruz. Elektrikli otobüs ve elektrikli kamyon filoları için DC hızlı şarj çözümleri, bu alanın en hızlı büyüyen segmenti kabul ediliyor. Heliox’un satın alınmasıyla birlikte Siemens e-Mobilite, dünyanın her yerindeki müşterilerimize daha etkin hizmet sunabilecek” dedi.

Siemens ilk sırada yer aldı
Siemens ilk sırada yer aldı

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siemens ilk sırada yer aldı

Alman teknoloji devi Siemens ve İtalyan Leonardo'dan kritik iş birliği kararı: Enerji, petrol, gaz ve imalatta siber güvenlik girişimi
Alman teknoloji devi Siemens ve İtalyan Leonardo'dan kritik iş birliği kararı: Enerji, petrol, gaz ve imalatta siber güvenlik girişimi

Ekonomi

Alman teknoloji devi Siemens ve İtalyan Leonardo'dan kritik iş birliği kararı: Enerji, petrol, gaz ve imalatta siber güvenlik girişimi

TOSB ve Siemens Türkiye’den teknolojide dev iş birliği!
TOSB ve Siemens Türkiye’den teknolojide dev iş birliği!

Teknoloji

TOSB ve Siemens Türkiye’den teknolojide dev iş birliği!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23