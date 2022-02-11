O ünlü oyuncu, FETÖ iddiası sonrası Türkiye'yi terk etmiş

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' isimli ahlaksız dizideki Soner rolüyle tanınan ve hakkında FETÖ ihbarı sonrası soruşturma başlatılan Mete Horozoğlu’nun ABD'ye taşındığı ortaya çıktı. Uzun zamandır hem televizyon dizilerinden hem de sinemadan uzakta olan 46 yaşındaki Horozoğlu'nun, ABD'de online oyunculuk eğitimi verdiği belirtildi.

Oyuncu Mete Horozoğlu hakkında, yapılan bir ihbar sonucu, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Horozoğlu ile ilgili, “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilmişti.

Yanık Koza dizisi ulusal çapta tanınmasını sağlasa da Horozoğlu, Öyle Bir Geçer Zamanki'deki Soner karakteri ile tanınmış, 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Kayıp' ve 'Nefes: Vatan Sağolsun' gibi projelerde de rol almıştı.