O ülkenin petrol sondaj kulesi son bir haftada azaldı! Akaryakıta büyük zamlar geliyor: Ham petrol yeni fiyatları

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25 Şubat-3 Mart haftasında önceki haftaya göre 8 adet azalarak 592'ye geriledi. Piyasa önderlerine göre akaryakıtta dev zamlar ülkeyi bekliyor.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 73 adet arttı.

Perşembe gününü 84,75 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 85,83 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 79,68 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 78,16 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Öte yandan Petrol dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de enerji talebinin artacağı beklentisiyle yükseliyor. ABD Kongresi Çin'e petrol ihracatını sınırlamayı planlıyor.

Brent petrol ve dolar kurundaki değişimlerin ardından motorin fiyatlarına dün gece yarısından itibaren zam geldi. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.

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