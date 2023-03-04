Akaryakıt fiyatları: Motorine zam geldi mi, Benzin zam yapıldı mı, fiyatı kaç oldu? Araç sahipleri: Güncel 4 Mart LPG, motorin ve benzin ne kadar?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Brent petrol cephesinde yaşanan kısmi yükseliş ile akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren bir kez daha değişti. Araç sahipleri dikkat! Piyasa önderlerine göre hemen hemen yaşanacak olan dalgalanmalar sonrası fiyatlar değişebilir. Petrol fiyatları ve Dolar-TL'deki dalgalanma etkileri akaryakıt üzerindeki devam edecek. Brent petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık benzin ve motorin fiyatları için doğrudan belirleyici oluyor. Son sonuçlarını kamuoyu işe paylaşıyoruz.

Motorin ve Benzinde indirim geldi - Zam yapıldı mı?

Zam uyarıları sonrası önemli bir gelişme: Benzin fiyatı için herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Motorine yeni bir zam geldi: 91 kuruş

Aşağıda yer alan fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. Kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde: Litre fiyatı kaç liradan satılıyor...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,48 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,54 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.73 TLİSTANBUL

ANKARA

Benzin fiyatı: 20,80 TL

Motorin fiyatı: 21,90 TL

LPG fiyatı: 11,99 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 20,75 TL

Motorin fiyatı: 22,00 TL

LPG fiyatı: 11,79 TL

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