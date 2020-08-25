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Teknoloji O ülkeden Türkiye'ye kritik teklif: Ortak üretelim
Teknoloji

O ülkeden Türkiye'ye kritik teklif: Ortak üretelim

Türkiye ve Ukrayna arasında Bayraktar TB-2 İHA'ların ihracatı ile savunma alanında derinleşen işbirliği yeni bir boyuta taşındı. Ukrayna'dan Türkiye'ye ortak uçak üretimi teklifi geldi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Antonov AN-178'in üretimi Türkiye'de de olabilir" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:18:00 - 2020-08-25 10:23:23
O ülkeden Türkiye'ye kritik teklif: Ortak üretelim

Türkiye ve dost ülke Ukrayna arasında savunma alanındaki işbirliği giderek derinleşiyor. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Türkiye'ye Antonov AN-178 askeri kargo uçaklarının ortak üretilmesi teklifinde bulundu.

Türk tarafına ortak üretim için hazır olduklarını ilettiklerini belirten Sybiha, "Bu hafta Başbakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet Türkiye’ye gelecek. Görüşmeler devam edecek ancak artık sadece siyasi seviyede değil, teknik uzmanlar da görüşmeye başladı. Artık Türk tarafından adım bekliyoruz. Antonov AN-178’in üretimi Türkiye’de de olabilir" diye konuştu.

TUSAŞ ve Ukraynalı Antonov firmasının ortak çalışıp çalışamayacağı konusu ilk kez üç yıl önce gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Şubat’ta Ukrayna ziyaretinin ardından taraflar tekrar görüşmeye başladı. Tarafların ortak üretimde maliyet hesaplaması konusunda mutabık kalmadığı belirtiliyor. Türkiye maliyetlerin ortak paylaşılmasını istiyor.

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