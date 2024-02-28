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Dünya O ülkeden Rus ordusuna karşı duruş! Ukrayna'ya mühimmat yardımı, destek geldi! Sıcak gelişme
Dünya

O ülkeden Rus ordusuna karşı duruş! Ukrayna'ya mühimmat yardımı, destek geldi! Sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2024-02-28 19:00:00 - 2024-02-28 19:01:06
O ülkeden Rus ordusuna karşı duruş! Ukrayna'ya mühimmat yardımı, destek geldi! Sıcak gelişme

Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ezber bozan açıklamalarıyla ülkesinin Ukrayna'ya 200 milyon avro değerinde mühimmat yardımında bulunacağını duyurdu.

Lahbib, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya mühimmat yardımında bulunmak için Çekya'nın başlattığı inisiyatife ülkesinin destek vereceğini açıkladı.

Ukrayna'ya 200 milyon avroluk mühimmat yardımı yapılacağını ifade eden Lahbib, "Ukrayna'nın özgürlük mücadelesi aynı zamanda değerlerimize saygı duymak ve güvenliğimizi sağlamakla da ilgilidir." dedi.

Belçikalı Bakan, Ukrayna'ya desteğin süreceği mesajını yineledi.Çekya Başbakanı Petr Fiala, dün basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya dünya genelinden yüz binlerce tank ve topçu mühimmatı satın alınması için ülkesi tarafından başlatılan inisiyatife diğer AB ülkelerinin de destek sözü verdiğini ifade etmişti.

Bu ülkeler arasında bulunan Hollanda'nın 100 milyon avro destek sözü verdiğini belirten Fiala, Fransa'nın da finansal destekte bulunacağını aktarmıştı.
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