O ülkede yüzbinlerce kişi ABD’ye karşı savaşmak için orduya başvurdu!
Kuzey Kore’nin devlet medyası, yaklaşık 800 bin kişinin ABD'ye karşı savaşmak için orduya kaydolduğunu iddia etti.
Kuzey Kore’nin devlet medyası, yaklaşık 800 bin kişinin ABD'ye karşı savaşmak için orduya kaydolduğunu iddia etti.
Rodong Sinmun gazetesinin bildirdiğine göre, ülke genelinde yaklaşık 800 bin kişi, ABD'ye karşı orduya kaydolmak veya yeniden askere gitmek için başvurdu.
Kuzey Kore medyasındaki iddia, Kuzey Kore'nin devam eden ABD-Güney Kore askeri tatbikatlarına yanıt olarak Hwasong-17 kıtalararası balistik füzesini (ICBM) fırlatmasının ardından geldi.