O ülkede Yuan doları geçti! Bu uyarı niteliğinde: Böyle giderse Çin için tarihin en büyük etkisi olacak

Moskova Borsası verilerine göre yuan, Şubat’ta ilk defa aylık işlem hacmi açısından doları geçerek Rusya'da en çok işlem gören para birimi oldu. Ukrayna ile olan savaşı nedeniyle ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından yaptırım uygulanan Rusya, Kremlin'in dost olarak gördüğü ülkelerin para birimlerine yöneliyor. Öte yandan, Rusya'da popülerlik kazanan yuanın küresel döviz rezervlerinde karşıladığı oran, yatırımcıların endişeleri nedeniyle daralıyor.

Üzerinden bir yıldan fazla zaman geçen Rusya-Ukrayna savaşının, ABD ve Avrupa ülkelerinin Moskova’ya yaptırım kararı almasına neden olmasının ardından, Çin yuanı, doları geçerek Rusya’da en çok işlem gören para birimi oldu.

Bloomberg’in derlediği Moskova Borsası verilerine göre yuan, Şubat’ta ilk defa aylık işlem hacmi açısından doları geçti. Rusya-Ukrayna savaşından önce ise, yuanın Rusya’daki işlem hacminin “kayda değer olmadığı” belirtildi.

Rusya’daki değişim, başta dolar olmak üzere, Kremlin tarafından dost olarak görülmeyen ülkelerin para birimleri cinsinde uluslararası transfer yapabilen birkaç bankaya daha yaptırım uygulanmasının ardından geldi. Rusya’daki operasyonu ile ülkedeki uluslararası para transferlerinin devam etmesini sağlayan başlıca kuruluşlardan olan Raiffeisen Bank International da, ABD ve Avrupa ülkelerinin baskı yaptığı kuruluşlar arasında yer alıyor.

Ukrayna ile olan savaşı nedeniyle ABD ve Avrupa ile olan ilişkileri sarsılan Rusya, Çin ile olan ilişkilerini güçlendiriyor. Tekrar seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Moskova’ya gerçekleştiren Şi Cinping, Kremlin ile ticaret, yatırım, tedarik zincirleri, mega projeler, enerji ve yüksek teknoloji alanlarında işbirliğini genişletme sözü vermişti.

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Dolar ve euro yerine yaptırım uygulamayan ülkelerin para birimleri kullanılıyor

Rusya’nın finansal sistemini hedefleyen yaptırımlar, Kremlin’i ve Rus şirketleri uluslararası para transferlerini, dolar ve euro yerine yaptırım uygulamayan ülkelerin para birimleri ile gerçekleştirmeye zorluyor.

Rusya Maliye Bakanlığı bu yılın başında, dolar ile gerçekleştirdiği piyasa işlemlerini yuan ile gerçekleştirmeye başlamış, aynı zamanda Rusya Ulusal Varlık Fonu’nun varlıklarının yüzde 60’ını yuan cinsinde tutmasını sağlayacak yeni bir yapı geliştirmişti. Rusya Merkez Bankası da, şirketlerin ve vatandaşların, bloke edilme veya dondurulma riskinden kaçınılması amacıyla varlıklarını rubleye veya “dost ülkelerin” para birimlerine yönlendirme çağrısında bulunuyor. Bunlara rağmen, dolar şimdiye kadar Rusya piyasalarında en sık kullanılan para birimi konumundaydı.

Çin, para biriminin ülke dışındaki kullanımını artırmak isterken, ülkenin sermaye üzerindeki kontrolleri ve küresel yatırımcıların jeopolitik endişeleri, Rusya’da popülerlik kazanan yuanın farklı bölgelerde yaygınlık kazanmasına engel oluyor. IMF’e göre yuan, 2022’nin ilk çeyreğinde küresel Döviz rezervlerinin yüzde 2,9’unu oluştururken, bu oran yılın sonunda yüzde 2,7’ye geriledi.

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