O ülkede yerel seçimlere katılım resmen yüzde 30'un altında kaldı!

Ürdün'de geçtiğimiz gün gerçekleştirilen yerel seçimlerde katılım oranı yüzde 30'a ulaşamadı.

Ürdün Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Salı günü gerçekleştirilen seçimlerde katılım oranı yüzde 29.8 oldu.

2017 yılındaki seçimlerde bu oran yüzde 2 daha fazlaydı.

Katılım oranının düşüklüğüne ülkedeki siyasi krizlerin ve siyasi yönetime yönelik hoşnutsuzluğun yol açtığı belirtiliyor.

Anketlere göre, Ürdün halkının meclise güven oranı ise yüzde 37. Ülkede kraliyetin meclis ve başbakan üzerindeki etkisinin falza oluşu, seçimlere yönelik rağbeti de azaltıyor.

Seçimlere katılım en düşük olduğu yer ise, Ürdün halkının üçte birinin yaşadığı başkent Amman. Amman'da katılım oranı yüzde 14.75 oldu.

Seçimlere siyasi partilerden çok aşiret ve benzeri yapılar katılıyordu. 4 bin 646 adaydan sadece 74'ü partilere mensu adaylardı.