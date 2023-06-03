O ülkede yer altı suları kayboldu! Konut yapımına sınırlama geliyor

ABD’nin Arizona eyaletinin en gelişmiş şehirlerinden Phoenix’te, yer altı su kaynaklarının hızla kaybolması nedeniyle yeni konut faaliyetlerine izin verilmeyeceği belirtildi.

Arizona Valisi Katie Hobbs, diğer eyalet yetkilileri ile düzenlediği basın toplantısında, yer altı su kaynakları problemine dikkati çekti.

Hobbs, yer altı sularının, yıllarca aşırı kullanım ve iklim değişikliği kaynaklı kuraklık nedeniyle hızla kaybolmaya başladığını, bu yüzden eyaletin Phoenix bölgesindeki yeni konut yapımına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Yeni bilimsel çalışmaların yer altı sularına dayanan Phoenix’teki gelişmeyi uzun vadede destekleyemeyeceğini gösterdiğini belirten Hobbs, yer altı sularının yetersizliğinin nüfusu hızla artan Phoenix şehrinin konut gelişimini etkileyeceğini kaydetti.

Yetkililer, duyurunun zaten onaylanmış projeler için geçerli olmadığını ancak yeni inşaatlara izin verilebilmesi için müteahhitlerin yerel yer altı suyu olmayan bir kaynaktan 100 yıl boyunca "garantili su kaynağı" sağlayabileceklerini kanıtlamak zorunda kalacaklarını vurguladı.

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Arizona ve diğer güneybatı eyaletleri, iklim değişikliğine bağlı kuraklıklar nedeniyle son yıllarda ciddi su sıkıntısı problemi ile karşı karşıya bulunuyor.