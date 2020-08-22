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Dünya O ülkede yeni tedbirler! Ayinleri durdurdular
Dünya

O ülkede yeni tedbirler! Ayinleri durdurdular

Ürdün'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, Amman ve Zerka'da pazar ayinleri durduruldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 22:49:00 -
O ülkede yeni tedbirler! Ayinleri durdurdular

Ülkeler, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele etmeye devam ediyor.

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele çerçevesinde önlem olarak, Amman ve Zerka'da pazar ayinlerinin durdurulduğu ifade edildi.

"Endişe verici bir artış söz konusu"

Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile ve Sağlık Bakanı Saad Cabir, düzenledikleri basın toplantısında, Ürdün'deki vaka sayılarında endişelendirici bir yükselme olduğunu duyurdu.

Kilisede vaka tespit edildi

Amman'ın Eşrefiyye bölgesinde bulunan bir kilisede koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklayan Hükümet Sözcüsü Adayile, Zerka ve Amman kentlerinde pazar günü kiliselerde toplu şekilde ibadetin durdurulduğunu açıkladı.

Sokağa çıkma yasağında uzatma

Adayile, hükümetin, Ürdün çapında sokağa çıkma yasağını saat 23.00'ten 06.00'ya kadar, bir saat uzatma kararı verdiğini ifade etti.

Ramsa kentindeki sokağa çıkma yasağına da konu edinen Hükümet Sözcüsü, vaka sayısında ciddi bir değişiklik olmaması halinde salı günü yasağın kalkacağını bildirdi.

Tam gün sokağa çıkma yasağı

Sağlık Bakanı Cabir de 28 Ağustos tarihinde Amman ve Zerka'nın beraberinde koronavirüs vaka sayısı yüksek çıkan şehirlerde tam gün sokağa çıkma yasağının uygulanmasını planladıklarını açıkladı.

Ürdün'deki bilanço

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 44 yeni koronavirüs vakası olduğu belirlendi. Tespit edilen yeni vakalarla beraber toplam vaka sayısı 1576'ya ulaştı.

Ürdün'de 6 kişinin daha iyileşmesiyle, hastalıktan kurtulanların hasta sayısı 1268'e yükseldi. Şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 11 kişi canından oldu.

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