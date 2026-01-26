İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik
İstanbul Emniyeti’nde çok sayıda “Ara Atama” yapıldı. Bazı ilçe ve şubelerin müdür ve müdür yardımcıları değişti.
İstanbul’da artan suç faaliyetleri ve çetelerle mücadele gündemdeyken, Emniyet’te birçok görev değişimi yaşandı. Çok sayıda şube ve ilçe müdürlüğüne yeni atamalar yapandı.
İşte yeni müdürler ve görev yerleri:
Alper Deniz Demir - Fatih Müdür Yardımcısı iken, Önleyici Şube Müdürü oldu.
Halil İbrahim Başlı - Önleyici Şube Müdürü iken, Hassas Şube Müdürü oldu.
Okan Büzkaya - Müdüriyet emrinde iken Silivri İlçe Müdürü oldu.
Ali Osman Turhan - Silivri İlçe Müdürü iken, Park ve Bekleme Noktalarından Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.
Cemal Ünlü - Spordan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı iken, Beykoz İlçe Müdürü oldu.
Uğur Kurak - Beykoz İlçe Müdürü iken, Spordan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.