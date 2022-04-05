O ülkede sivillere yönelik saldırıda 21 kişi öldü!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda yer alan bir köye gece vakti saldıran silahlı kişiler en az 21 sivili öldürdü. Rwenzori eyaletindeki bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi Ricardo Rubande, saldırının Müttefik Demokrat Güçleri’ne bağlı milisler tarafından gerçekleştirildiğini tahmin ettiklerini söyledi. Rubande, saldırganların, Beni şehrinin 40 kilometre doğusunda yer alan Masambo köyüne gece vakti baskın düzenlediğini ve en az 21 sivili öldürdüğünü aktardı.

Müttefik Demokrat Güçler, Ugandalı isyancı milislerden oluşuyor ve 1990’lardan beri Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteriyor. Bu örgüt, 2013’ten beri binlerce sivilin ölümünden sorumlu tutuluyor. Söz konusu örgüt katliamlarını genelde gece vakti pala ve baltalarla gerçekleştiriyor.

Masambo sakini Kakuli Sanani, "Mucizevi bir şekilde hayatta kaldım, yataktaydım, önce ayak seslerini, ardından mermi seslerini işittim. Kurbanların çığlığını duyduğumda isyancıların köyü bastığını anladım ve kaçtım’’ dedi. Sanani şu ana kadar 21 ceset bulduklarını, bu sayının daha da artabileceğini söyledi.

Ordu sözcüsü Anthony Mwalochi, olayın soruşturulduğunu, bölgedeki güvenlik değerlendirmesi tamamlandıktan sonra bir açıklama yapacaklarını söyledi. Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgiye göre Uganda, 2021 Aralık ayında Müttefik Demokratik Güçlere karşı ortak operasyonlar yürütmek için Demokratik Kongo'ya 1000'den fazla asker göndermişti. Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınır üçgeninin bulunduğu doğusu, madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların çatışmalarına sahne oluyor.