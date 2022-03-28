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Dünya O ülkede silahlı saldırı! 15 köylü öldürüldü
Dünya

O ülkede silahlı saldırı! 15 köylü öldürüldü

Nijerya’nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 köylü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 23:59:00 -
O ülkede silahlı saldırı! 15 köylü öldürüldü

Nijerya’nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 köylü yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler Kaduna eyaletinin Hayin Kanwa köyünde saldırı düzenledi.

Saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde 20 Mart'ta silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 34 kişi yaşamını yitirmişti.

Eyalette 20 Mart’ta beri devam eden şiddet olayları nedeniyle bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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