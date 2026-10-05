O ülkede sel felaketi büyüyor! Can kaybı 31’e yükseldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tayland’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 31’e çıktı.
Tayland’da günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar can kayıplarını artırdı. Tayland Meteoroloji Kurumu, başkent Bangkok dahil ülkenin orta, doğu ve güney kesimlerinde bu hafta da etkisini sürdürmesi beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle sel riskinin devam ettiğini açıkladı. Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM) 8 bölgede etkili olan sel sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini duyurdu.