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Dünya O ülkede saldırı! Çok sayıda asker hayatını kaybetti
Dünya

O ülkede saldırı! Çok sayıda asker hayatını kaybetti

Mali'de orduyu hedef alan 2 terör saldırısında 16 asker yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 21:21:00 -
O ülkede saldırı! Çok sayıda asker hayatını kaybetti

Mali'de orduyu hedef alan 2 terör saldırısında 16 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin iç kesimlerindeki Boni ve doğusundaki Tessit ilçelerine önceki gün iki terör saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırılarda 16 asker yaşamını yitirdi, 37 terörist etkisiz hale getirildi.

Aşırıcı grupların faaliyetlerini takip eden SITE Intelligence Group isimli internet sitesinin terör örgütü DAEŞ'in propaganda organı Amaq'a dayandırdığı haberine göre, saldırıyı DAEŞ üstlendi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son senelerde terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DAEŞ'in saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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