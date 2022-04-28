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Dünya O ülkede peş peşe bombalı saldırı!
Dünya

O ülkede peş peşe bombalı saldırı!

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 19:40:00 -
O ülkede peş peşe bombalı saldırı!

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 9 sivil yaşamını yitirdi.

Taliban geçici hükûmetinin Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhammed Asıf Veziri, Mezar-ı Şerif'in merkezindeki yolcu minibüslerinin Seccadiye ve Kantinerha duraklarında peş peşe bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırılarda 9 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Veziri, 13 sivilin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırılarda ölenlerin sayısının 10'dan fazla olduğunu öne sürdü.

Saldırıların kent merkezinden çevre köylere giden Şiilerin aracına yönelik düzenlendiği bildirildi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan 21 Nisan'da da Mezar-ı Şerif kentinde Şiilere ait bir camide düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş ve saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlenmişti.

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