  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkede pazar yerine bombalı saldırı!
Dünya

O ülkede pazar yerine bombalı saldırı!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Beni kentinde kalabalık bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 19:56:00 -
O ülkede pazar yerine bombalı saldırı!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Beni kentinde kalabalık bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin yaralandığı duyuruldu..

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bombalı saldırılar devam ediyor. Beni kentinde kalabalık bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Beni Polis Sözcüsü Nasson Murara yaptığı açıklamada, halka sakin olmaları çağrısında bulunurken, bombayı pazar yerine yerleştiren saldırganı arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Yaralıların kaldırıldığı hastaneden Dr. Frank Kasisa, patlamada yaralanan 4 kişinin sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, patlamada can kaybının olmadığını doğruladı.

ABD'nin Kinşasa Büyükelçiliği tarafından geçtiğimiz salı günü Beni'de terör saldırısı olabileceği konusunda bir uyarı yayınlanmış, uyarıda ABD vatandaşlarının Beni'ye seyahat etmemeleri istenmişti.

Söz konusu bombalı saldırının terör örgüte DEAŞ'a bağlılık sözü veren Ugandalı militan grup Müttefik Demokratik Güçleri'nin (ADF) düzenlediği düşünülüyor.

Öte yandan Beni'de geçtiğimiz sene 25 Aralık'ta bir restorana yapılan intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay