O ülkede parlamento temsilciliği ateşe verildi

Aktivistlerin uğradığı suikastları protesto eden göstericiler Irak'ın Basra kentinde bulunan parlamento temsilciliğini yaktı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, binanın önünde toplanan göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen ilerleyebildi. Binaya girip molotofkokteyli fırlatan göstericiler, binada yangın çıkmasına neden oldu.

Basra Valisi'nin istifasını istediler

Muslih ez-Ziyadi isimli protestocu, yaptığı açıklamada, göstericilerin Basra Valisi Esad el-İydani'ye istifasını sunması için 48 saat süre tanıdıklarını belirtti.

Protestocu, aktivistlere yönelik suikastların sorumlusunun direkt olarak Basra Valisi İydani olduğunu ileri sürerek Vali'nin kentteki bütün güvenlik birimlerinden sorumlu olduğunu ve en yüksek düzeyde otoriteyi temsil ettiğini, katillerin ortaya çıkarılmasından sorumlu olduğunu belirtti ve Vali'nin parmağını bile kımıldatmadığını söyledi.

Bir haftada iki aktiviste suikast

Basra'da kimliği henüz belirlenemeyen silahlı grupların yaptığı suikast sonucunda geçen hafta İran karşıtı aktivist Tahsin Usame el-Hafaci, dün de kadın aktivist Riham Yakub ile arkadaşı katledilmişti. 2019'un Ekim ayından beri ise onlarca aktivistin öldürüldüğü bildiriliyor.

Gösteriler, Başbakan'ın istifasına neden olmuştu

Irak'ın birçok kentinde 2019 yılının Ekim ayında yolsuzluk, altyapı yetersizliği ve işsizlik gibi sebeplerle patlak veren hükümet karşıtı gösteriler, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin 29 Kasım tarihinde istifa etmesine yol açmıştı.

Irak'ta dönem dönem mevcut Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin "hizmetleri iyileştirmek, yolsuzlukla mücadele ve göstericileri öldürenlerin yargılanması" gibi vaatlerini yerine getirmesi talebiyle de gösteriler yapılıyor.