O ülkede ordu konvoyuna saldırı: 16 asker ölü!
Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun doğusunda ordu güçlerini hedef alan saldırıda 16 askerin öldüğü bildirildi.
Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun doğusunda ordu güçlerini hedef alan saldırıda 16 askerin öldüğü bildirildi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırı, ülkenin doğu kesimindeki Natiaboani yerleşimi yakınlarında meydana geldi.
Saldırıda, bölgede devriye gezen ordu güçlerine ait konvoyun pusuya düşürüldüğü kaydedildi.
16 askerin öldüğü saldırıda çok sayıda askerin de yaralandığı öğrenildi.
Bölgede son günlerde saldırıların artış gösterdiği dikkat çekiyor.
Saldırıların, El Kaide'nin Batı Afrika yapılanması Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.
Grup bölgede aktif olarak faaliyet gösteriyor.