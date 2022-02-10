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Dünya O ülkede korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

O ülkede korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucunda 20 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 19:47:00 -
O ülkede korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucunda 20 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin Tayabamba bölgesinden La Libertad kentine giden yolcu otobüsü, 100 metre derinliğinde bir vadiye yuvarlandı.

Kazada 20 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, yolun çamurlu olmasından dolayı şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini öne sürdü.

Peru, Latin Amerika ülkeleri arasında en fazla ölümcül trafik kazalarının yaşandığı ülkelerin başında geliyor.

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