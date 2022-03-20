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Dünya O ülkede kargo gemisiyle feribot çarpıştı! Ölü ve kayıplar var
Dünya

O ülkede kargo gemisiyle feribot çarpıştı! Ölü ve kayıplar var

Bangladeş'te kargo gemisiyle çarpışan feribotun alabora olması sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 17:09:00 -
O ülkede kargo gemisiyle feribot çarpıştı! Ölü ve kayıplar var

Bangladeş'te kargo gemisiyle çarpışan feribotun alabora olması sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ANI News'ün haberine göre, en az 50 yolcusu bulunan feribot kargo gemisiyle başkent Dakka'daki Shitalakshya nehrinde çarpıştı.

Kazada en az 4 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi kayboldu.

Nehir polisi, donanma ve sahil güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı.

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