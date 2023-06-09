O ülkede et yemek yasaklandı!

Gana'nın Upper East vilayetinde tespit edilen şarbon salgını nedeniyle ülkenin kuzey bölgesinde bir ay hayvan taşınması, kesimi, satışı ve hayvansal ürünlerin tüketimi yasaklandı.

Upper East Halk Sağlığı Acil Durum Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, bölgede bir kişinin şarbondan hayatını kaybetmesinin ardından önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin kuzeyinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların taşınması, kesimi, satışı ve hayvansal ürün tüketiminin bir ay yasaklandığı aktarıldı.

Bölgede şarbon salgını nedeniyle şimdiye kadar 9 büyükbaş ve 24 küçükbaş hayvanın telef olduğu kaydedildi.

Upper East vilayetinin Binduri bölgesinde sığır eti tüketen 11 kişinin testlerinde şarbon tespit edilmiş ve bir kişi hayatını kaybetmişti.

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Öldürücü bir hastalık olan şarbon, otçul hayvanlarda özellikle koyun, keçi ve sığırlarda görülüyor.

Şarbon virüsü insanlara, hastalıklı hayvanlarla doğrudan temasın yanı sıra temiz olmayan ve iyi pişirilmeden tüketilen hayvansal ürünlerden bulaşabiliyor.

Kaynak: A.A