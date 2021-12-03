O ülkede eşcinsel evlilikler gündemde

Münübe Yılmaz

2018’de, 150 yıllık yasayı kaldırarak eşcinsel ilişkiyi suç olmaktan çıkaran Hindistan, sapkınlıkta bir adım daha atabilir…

Nüfusunun yaklaşık yüzde 15’ini Müslümanların oluşturduğu ülkede, eşcinsel evliliklerin tanınması için geçtiğimiz günlerde Delhi Yüksek Mahkemesi'ne bir başvuru yapıldı. Mahkeme hakimleri, özel, Hindu ve yabancı evlilik yasaları kapsamında eşcinsel evliliklerin tanınmasını talep eden ve inceleme aşamasında olan dilekçelerle birlikte söz konusu başvurunun da inceleneceğini söyledi. Mahkeme, davayı devam eden davalarla birlikte göreceğini belirterek 3 Şubat 2022’ye erteledi. Sewa Nyay Utthan Vakfı adına avukat Shashank Shekhar Jha aracılığıyla yapılan başvuruda, eşcinsel evliliğin ya özel evlilik yasası gibi laik yasalara göre tescil edilmesi ya da Müslüman Evlilik Yasası ve Sihlerin Anand Evlilik Yasası’nda olduğu gibi kabul görmesi istendi.

Yakın zamanda, Delhi Yüksek Mahkemesi, özel, Hindu ve yabancı evlilik yasaları kapsamında eşcinsel evliliklerin tanınmasına yönelik başvurularla ilgili işlemlerin canlı yayınlanmasını isteyen bir başvuru hakkında Merkezi Hükümete bildirimde bulunmuştu.

Asya’da sapkınlığı tanıyan ikinci ülke olabilir

Delhi Yüksek Mahkemesi, eşcinsel evlilikleri özel, Hindu ve yabancı evlilik yasalarına göre tanıyan bir karar arayan birkaç eşcinsel çiftin sunduğu bir dizi başvuruyu inceliyor.

Davalar kazanılırsa, Hindistan 2019'da Tayvan'dan sonra Asya'da eşcinsel evliliği tanıyan ikinci ülke olacak.