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Dünya O ülkede cumhurbaşkanı adayından rezil sözler! "Öcalan serbest bırakılsın"
Dünya

O ülkede cumhurbaşkanı adayından rezil sözler! "Öcalan serbest bırakılsın"

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı olan Jean-Luc Melenchon, haddini aşarak teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 07:31:00 -
O ülkede cumhurbaşkanı adayından rezil sözler! "Öcalan serbest bırakılsın"

Fransa'da "Boyun Eğmeyen Fransa" (LFİ) adlı partinin lideri ve Fransa Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik bir mesaj paylaştı.

LFİ lideri Melenchon mesajında, "Barış için Öcalan'ı serbest bırakmak gerekir" dedi.

Melenchon, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela'nın cezaevindeki tutukluluğuna atıfta bulunarak, "Öcalan 23 yıldır Türkiye'de tutuklu. Neredeyse Mandela kadar. Bu adil değil. Barış için Öcalan'ı serbest bırakmak gerekir" ifadelerini kullandı.

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