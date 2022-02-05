O ülkede Covid-19 temaslıları için karantina kaldırıldı!

Rusya'da Rospotrebnadzor’un aldığı karara göre, koronavirüs temaslıları, 7 gün zorunlu karantinaya girmeyecek.

Karar, yarından itibaren uygulanmaya başlayacak. Gerekçe olarak da bu kısıtlamanın geçerliliğini yitirmesi gösterildi.

Bununla birlikte hastanedeki tedavi süresi bir haftadan fazla sürmesi durumunda hastanın taburcu olabilmesi için negatif PCR test sonucu gerekmeyecek.

Günlük vaka sayısı 177 binin üzerine çıktı

Diğer yandan Rusya’da günlük vaka sayısı 177 bin 282 oldu. Bu, pandemi boyunca tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı. Ayrıca gün içinde 714 kişi hayatını kaybetti.

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, dün temaslılara ilişkin kısıtlamaların koronavirüsün Omicron varyantının özellikleri nedeniyle kaldırılacağını söylemişti.