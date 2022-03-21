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Dünya O ülkede bir köye silahlı saldırı! Ölüler var
Dünya

O ülkede bir köye silahlı saldırı! Ölüler var

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde köye düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 18:14:00 -
O ülkede bir köye silahlı saldırı! Ölüler var

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Zamfara eyaletinde köye düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, motosikletli silahlı kişilerce Zamfara eyaletine bağlı Ganar Kiyawa köyüne saldırı düzenlendi.

Saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji İbrahim Dosara, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerle mücadele için eyalet hükümetinin 4 bin 200 güvenlik görevlisini işe aldığını belirtti.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, 700 binden fazla kişi evlerini terk etmişti.

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