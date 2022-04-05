  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkede Amerikalı rahibe kaçırıldı
Dünya

O ülkede Amerikalı rahibe kaçırıldı

Burkina Faso'nun kuzeyinde Amerikalı bir rahibenin kaçırıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 20:53:00 -
O ülkede Amerikalı rahibe kaçırıldı

Burkina Faso'nun kuzeyinde Amerikalı bir rahibenin kaçırıldığı duyuruldu.

Rahibenin bağlı olduğu Kaya Piskoposluğundan yapılan yazılı açıklamada, 83 yaşındaki Rahibe Suellen Tennyson'un Sanmatenga ilçesinde görev yaptığı Yalgo Manastırı'ndan pazartesi gece kimliği belirlenemeyen kişilerce kaçırıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırganların Tennyson'u kaçırmadan önce manastırdaki odaları yağmaladığı ve manastıra ait araçlara da zarar verdiği kaydedildi.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DAEŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırılar düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay