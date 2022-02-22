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Dünya O ülkede altın madeninde patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

O ülkede altın madeninde patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Burkina Faso'nun güneybatısındaki Poni şehrinde bulunan altın madeninde yaşanan patlamada 60 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 00:40:00 -
O ülkede altın madeninde patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Burkina Faso'nun güneybatısındaki Poni şehrinde bulunan altın madeninde meydana gelen patlamada 60 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Poni şehrinin Gbomblora mevkisinde bulunan altın madeninde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, en az 60 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Yaralıların bölge hastanelerinde tedavi altına alındığı belirtildi. Bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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