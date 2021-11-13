  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam O ülkede akrep tehlikesi! 450 kişi yaralandı
Yaşam

O ülkede akrep tehlikesi! 450 kişi yaralandı

Mısır'da akrep sokması nedeniyle 3 kişinin öldüğü, 450 kişi yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 17:42:00 -
O ülkede akrep tehlikesi! 450 kişi yaralandı

Mısır'da olumsuz hava koşullarının yol açtığı akrep sokması sonucu 3 kişinin öldüğü, 450 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır yerel basınında yer alan haberlere göre, Mısır'ın güneyindeki Asvan vilayetinde şiddetli sağanak yağış ve rüzgar görüldü.

Bölgede buna bağlı olarak sel ve kum fırtınası görülürken, bölge halkı artan akreplerin saldırısına uğradı.

Sağlık Bakan Yardımcısı İhab Hanefi, "Cuma akşamından bu yana kötü hava koşulları nedeniyle akrep sokması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 450 kişi de yaralandı." dedi.

Sel ve kum fırtınalarının bölgede hayatı olumsuz etkilediği, bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği ve elektrik kesintilerine yol açtığı kaydedildi.

Dağlık alanda yaşayan akreplerin sel ve kum fırtınasının etkisiyle yerleşim alanlarına sürüklendiği tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son dakika olarak duyuruldu! İşte Başkan Erdoğan'ı devirme kumpasının finansörü
Gündem

Son dakika olarak duyuruldu! İşte Başkan Erdoğan'ı devirme kumpasının finansörü

Türkiye’ye karşı küstah plan yapıp 2023’te Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidardan indirmek için CIA ve MOSSAD yöneticilerinin inisiyatifiy..
Altına yatırım yapacaklar dikkat! Goldman Sachs altın tahminini duyurdu
Ekonomi

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Goldman Sachs altın tahminini duyurdu

ABD yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatlarına dair yeni tahminini dünyaya ilan etti.
HDP’nin Diyanet ve din dersi düşmanlığı
Siyaset

HDP’nin Diyanet ve din dersi düşmanlığı

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, AİHM ve Türkiye’deki yargı kararları uygulanarak zorunlu din derslerinin kaldırılması gerektiğini söy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay