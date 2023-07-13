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Dünya O ülkede 40 köy sular altında kaldı
Dünya

O ülkede 40 köy sular altında kaldı

Yeniakit Publisher
2023-07-13 16:04:00 -

Pakistan'da etkili olan yağışların ardından 40 köy sular altında kaldı.

Pakistan’da şiddetli yağışlar Pencap eyaletinde sele neden oldu. Cenap Nehri’nin taşması sonucu 40 köy sular altında kaldı. Bölgenin sel suları gelmeden boşaltılması can kaybını önledi. Pencap İl Afet Yönetim Otoritesi (PDMA) bugün yaptığı açıklamada, Okara, Pakpattan, Bahawalnagar ve Wazirabad ilçe yönetimlerinin sele karşı kırmızı alarma geçtiğini bildirdi. PDMA ayrıca, Cenap Nehri yakınlarındaki bölgelerde yaşanabilecek seli önlemek amacıyla gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

Pakistan Meteoroloji Dairesi, ülkenin üst ve orta kesimlerinde bugünden itibaren 17 Temmuz'a kadar muson yağmurlarının etkili olacağı uyarısı yaptı.

Meteor yağmuru objektiflere yansıdı
Meteor yağmuru objektiflere yansıdı

Dünya

Meteor yağmuru objektiflere yansıdı


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