O ülke yaz döneminden endişeli! Hava sahası uçuş konusunda uyardı! Bedeli ağır olabilir, aman dikkat

Alman Havacılık Birliği (BDL), gelecek yazın başlarında Rusya-Ukrayna savaşı ve askeri tatbikatlar nedeniyle Alman hava sahasındaki büyük kısıtlamaların gecikmelere yol açmasının beklendiğini bildirdi.

BDL’den yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hava sahasının bloke edilmesinin, Alman hava sahasının kullanımında darboğazlara yol açmaya devam ettiği hatırlatıldı.

Almanya hava sahasında yoğun askeri faaliyetlerin devam ettiğine yer verilen açıklamada, “Ayrıca BDL, sivil hava trafiğinin haziran ayında yapılacak büyük ölçekli askeri tatbikat Air Defender 2023'ten olumsuz etkilenebileceğinden endişe ediyor. Hava trafiğindeki gecikmeleri önlemek için, halihazırda yoğun bir şekilde kullanılan Alman hava sahası üzerindeki etkinin en aza indirilmesi gerekiyor.” denildi.

BDL'in tahminine göre, Alman havacılık sektöründe mevcut olan koltuk sayısı yaz aylarında Kovid-19 salgın öncesi seviyenin yüzde 85’ine yükselecek. Geçen yıl bu oran Kovid-19 salgın öncesi seviyenin yüzde 75'i düzeyindeydi.

BDL, Alman havacılık sektöründe toparlanmanın diğer Avrupa ülkelerine göre daha yavaş olduğunu da belirtti. Avrupa'nın geri kalanında koltuk sayısında geçen yıl 2019 seviyesinin yüzde 87’e ulaşılırken, bu yıl ise yüzde 98' ulaşılması bekleniyor.

Bunun temel nedeni olarak, bazı Avrupa hava yolu şirketlerinin Almanya'daki nispeten yüksek konum maliyetleri (özellikle hava trafik vergisi, hava trafik kontrol ücretleri, güvenlik kontrolleri) nedeniyle Alman pazarından çekilmesi gösterildi.

Personel sıkıntısı devam ediyor

BDL Başkanı Jost Lammers, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman havacılık sektörünün yaz seyahat sezonu için aylardır yoğun bir şekilde hazırlandığını belirterek, ülkedeki havaalanları ve hava yollarında halen personel sıkıntısı yaşandığını kaydetti.

Lammers, salgın sonrası talepteki artışın personel mevcudiyetinde darboğazlarla karşılaştığı için geçen yaz küresel havacılık sektörü için büyük zorluklar oluşturduğunu da belirtti.

airporthaber'in aktardı haberde BDL Başkanı Jost Lammers, "Alman havalimanlarında 2022'de Türkiye'den işçi çalıştırılmasına ilişkin girişim, karmaşık bir özel izin üzerinden gidilen yolun çok meşakkatli ve uzun olduğunu göstermiştir. İşçi göçmenlik yasası taslağında öngörülen geçici kotaların oluşturulması, personel alımını kolaylaştıracaktır.” değerlendirmesi aktarıldı.

Öte yandan, Kovid-19 seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının etkisiyle, 2022'de Alman havalimanlarındaki yolcu sayısı, bir önceki yıla göre iki kattan fazla artarak yaklaşık 165 milyona ulaşmıştı. Bu da salgın öncesi 2019 seviyesinin yüzde 66’ına denk geldi. (TRT)