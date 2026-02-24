  • İSTANBUL
Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti'yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak...

AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının sahadan topladığı mesajların en büyüğünün ‘geçim sıkıntısı’ ile ‘düşük emekli maaşları’ olması ve bu durumun sandığa yansıyacağı uyarısı, AK Parti kurmaylarını harekete geçirdi. Parti içinde emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme seçenekleri masaya yatırıldı. En düşük aylığın artırılması ve ek zam formülleri değerlendirilirken ekonomi yönetimi ise enflasyonla mücadeleyi riske atmadan "sınırlı ve kontrollü" bir adım atılması gerektiği görüşünü savunuyor. Kulislerde ise iki olası senaryo öne çıkıyor…

AK Parti il ve ilçe teşkilatlarından gelen geri bildirimlerde en sık dile getirilen sorun geçim sıkıntısı ve en düşük emekli aylığının yetersizliği oldu.

Mahalle mahalle gezerek halkın nabzını tutmaya devam eden parti kaynaklarına göre; artan kira, gıda ve sağlık giderleri özellikle emekliler üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu durum artık doğrudan partiye yönelik eleştirilere dönüşüyor. Üstelik "ekonomide genel iyileşme" söylemi de emekliler arasında karşılık bulmuyor.

SEÇMEN DAVRANIŞI VURGUSU

Parti içi analizlerde de emekli konusunun seçmen davranışı üzerinde doğrudan etkili olduğu vurgulanıyor. Özellikle büyükşehirlerde sabit gelirli seçmenin ekonomik hassasiyetinin arttığı ve bunun sandığa yansıyabileceği dile getiriliyor. Bazı kurmaylar, emekli başlığının ayrı bir sosyal politika alanı olarak ele alınması gerektiğini savunuyor.

ZAMANLAMA TARTIŞMASI

Ak Parti kurmaylarının ekonomi yönetimiyle birlikte çeşitli seçenekler üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Kulislerde; en düşük emekli aylığının artırılması, seyyanen artış yapılması, refah payı benzeri ek düzenleme ve bayram ikramiyelerinde artış gibi formüllerin değerlendirildiği belirtiliyor. Ancak artışın kapsamı ve zamanlamasına ilişkin net bir karar bulunmuyor. Ekonomi yönetiminin, enflasyonla mücadeleyi riske atmadan "sınırlı ve kontrollü" bir adım atılması gerektiği görüşünde olduğu ifade ediliyor.

MASADAKİ FORMÜLLER

Kulislerde iki senaryo öne çıkıyor: Bahar aylarında ara bir düzenleme yapılması ya da temmuz zammı öncesinde daha kapsamlı bir paketin devreye alınması. Nihai kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşeceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da en düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasının ardından yaptığı bir açıklama da "Emeklilerin taleplerine hiçbir zaman kulak tıkamadık. Kiralar ve hayat pahalılığı başta olmak üzere emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların farkındayız" demişti.

