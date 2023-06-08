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Dünya O ülke savunma bütçesini artırıyor
Dünya

O ülke savunma bütçesini artırıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-08 14:30:00 -
O ülke savunma bütçesini artırıyor

Fransız meclisi, ülkenin 2024-2030 dönemi savunma bütçesini 413 milyar avroya yükseltmeyi öngören tasarıyı kabul etti.

Ulusal Meclis genel kurulunda, gelecek 7 yıllık savunma bütçesinin yaklaşık 413 milyar avroya çıkarılmasını öngören tasarı görüşüldü.

Yasa tasarısı, 87'ye karşı 408 oyla kabul edildi.

Daha önce hassas görevlerde yer alan Fransız askerlerin veya eski askerlerin, yabancı devlet veya yabancı şirkete çalışmadan önce bunu Savunma Bakanlığına beyan etme zorunluluğunu kapsayan tasarı, bakanlığın, söz konusu askerlerin bu işte çalışmalarına itiraz edebilme yetkisini içeriyor.

Tasarı yasalaşırsa idari makamlar, bazı şirketlerden, ordu için stratejik önem taşıyan titanyum gibi malzemeler veya farklı bileşenler için stok oluşturmasını isteyebilecek.

Tasarı, parlamentonun diğer kanadını oluşturan Senatoda da görüşülecek.
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