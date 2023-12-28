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Dünya O ülke olur dedi, ABD anlaştı: Meksika sınır kapısı geçişleri için artık kapımız açık diyecek! Karar verildi!
Dünya

O ülke olur dedi, ABD anlaştı: Meksika sınır kapısı geçişleri için artık kapımız açık diyecek! Karar verildi!

Yeniakit Publisher
2023-12-28 19:35:00 - 2023-12-28 19:37:26
O ülke olur dedi, ABD anlaştı: Meksika sınır kapısı geçişleri için artık kapımız açık diyecek! Karar verildi!

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin düzensiz göç nedeniyle kapattığı Meksika sınırındaki geçiş noktalarının açık tutulması konusunda harekete geçti. Karar sonucunda anlaşama sağlandıç

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD’nin düzensiz göç nedeniyle kapattığı Meksika sınırındaki geçiş noktalarının açık tutulması konusunda ABD ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
 
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Meksika ve ABD’nin sınır geçişlerinin açık tutulması konusunda anlaştıklarını söyleyen Obrador, "Anlaşmaya varıldı, demiryolu geçişleri ve sınır köprüleri durumu normalleştirmek için açılmaya başlandı. Sınır köprülerinde her geçen gün daha fazla hareketlilik var” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu aktaran Obrador, “Kendisi bize, Meksika'ya karşı çok saygılı” ifadelerini kullanarak, Biden'ın düzensiz göçün yoksulluk kaynaklı olduğunu anladığını belirtti.

Biden hükümeti, gelecek yılki ABD’deki başkanlık seçimlerinde önemli bir konu olan düzensiz göçle mücadele için bu ayın başlarında iki önemli demiryolu köprüsü de dahil olmak üzere birkaç geçiş noktasını geçici olarak kapatmıştı.

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