O ülke katlettiği müslümanların cenazelerine el koyuyor!
Hindistan'ın en az 580 Keşmirli savaşçının cenazesini teslim etmeyi reddettiği ifade ediliyor.
Hindistan'ın, işgal altındaki Keşmir'de Hint ordusuna karşı mücadele eden Keşmirli silahlı gruplara bağlı kişilerin cenazesini ailelerine teslim etmediği belirtiliyor.
AFP'nin haberine göre, Hindistan, yerel silahlı gruplarla yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Keşmirlilerin cenazelerini ailelerine iade etmiyor.
Hindistan'da iktidardaki BJP yönetiminin, cenaze törenlerinin "direnişi" teşvik ettiği ve Hindistan işgali karşıtı gösterileri artırdığı iddiasıyla yerel silahlı grupların üyelerinin naaşlarını teslim etmediği aktarılıyor.
Hindistan yönetiminin cenazeleri Keşmir'den yüzlerce kilometre ötede bulunan bölgelere gömdüğü, bunu yapmaktaki amacının da çatışmalarda öldürülen işgal karşıtı kişilerin ailelerin kabir ziyareti yapmasını engellemek olduğu ifade ediliyor.
2020'den bu yana Hindistan'ın en az 580 Keşmirli muhalifin cenazesini teslim etmeyi reddettiği kaydediliyor.
Keşmir'den 2 bini aşkın kilometre uzaklıkta bulunan Waddur bölgesinde de bu kişilerin gömüldüğü bir mezarlık bulunuyor.