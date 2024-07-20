O ülke karıştı: Protestolarda en az 105 kişi öldü!

Bangladeş'te 2018’de kaldırılan ve Yüksek Mahkemenin geçen ay yeniden uygulama kararı aldığı, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararına ilişkin protestolarda 105 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve internet kesildi. Bangladeş medyası: Güvenlik güçlerine vur emri verildi.

Bangladeş’te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56’sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken, bunun yüzde 30’u, 1971’deki Bağımsızlık Savaşı’na katılanların ailelerini kapsıyor.

Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018’de kaldırılmıştı. Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından protestolar başladı.

Bu sistemi ayrımcılıkla suçlayan protestocular, bunun, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisinin destekçilerine fayda sağladığını savunuyor.

Protestocular, bu sistemin liyakata dayalı bir sistemle değiştirilmesini talep ediyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dakka, Chattogram ve Rangpur kentlerinde süren protestolarda, arbede çıkması ve buna polisin müdahalesi sonucu şimdiye kadar 100’den fazla protestocu hayatını kaybetti.

Ülkede mobil internet bağlantısının kesildiği aktarılırken, sosyal medyaya erişim de kısıtlandı.

Bangladeş kaynaklı haber sitelerine ülke dışından da ulaşılamıyor.

Hükümet, protestoların şiddetinin artması nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti ve durumu kontrol altına alması için orduya talimat verdi.

Sokağa çıkma yasağı cuma gecesi itibarıyla yürürlüğe girecek.

İktidardan kontenjanın yüzde 20’ye düşürülmesi teklifi

İktidardaki Avami Birliği Partisinden yapılan açıklamada, söz konusu kontenjanın yüzde 30’dan 20’ye düşürülmesi teklifi yapıldı.

Bu kapsamda kotanın yüzde 20’ye düşürülmesi için iktidar partisinin 21 Temmuz’da Yüksek Mahkeme’ye başvuruda bulunması bekleniyor.

⁠300’den fazla Hindistanlı öğrenci ülkeden ayrıldı

NDTV televizyonunun haberine göre, Bangladeş’te okuyan 300’ün üzerinde Hindistanlı üniversite öğrencisi, ülkelerine döndü.

Öğrenciler, ülkenin kuzeydoğusundaki Tripura ve Meghalaya eyaletlerinde yer alan Hindistan ile Bangladeş arasındaki kara sınır kapılarından güvenli şekilde çıkış yaptı.

Bazı öğrenciler ise Nepal ve Butan üzerinden Hindistan’a ulaştı.

Öte yandan Bangladeş ordusu, Başbakan Şeyh Hasina Vecid’in evini korumakla görevlendirildi.

Bangladeş’te protestolar sürerken göstericiler, ülke genelinde “hayatı durdurma eylemi” başlatmıştı.

Protestoların baş koordinatörlerinden Asif Mahmud, ülke genelinde “hayatı durdurma eylemi” ilan ettiklerini, bu kapsamda hastaneler ve acil servisler dışındaki tüm kurum ve kuruluşların faaliyet göstermesine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.