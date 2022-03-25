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Dünya O ülke Güney Afrika'dan kırmızı et ithalatını yasakladı! Sebebi korkunç hastalık...
Dünya

O ülke Güney Afrika'dan kırmızı et ithalatını yasakladı! Sebebi korkunç hastalık...

Mozambik, şap hastalığının ortaya çıktığı 3 Güney Afrika eyaletinden kırmızı et ithalatına kısmî yasak getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 14:22:00 - 2022-03-25 14:25:28
O ülke Güney Afrika'dan kırmızı et ithalatını yasakladı! Sebebi korkunç hastalık...

Mozambik Ulusal Hayvancılık Geliştirme Müdürlüğü, Güney Afrika'dan kırmızı et ithalatının yasaklanmasına ilişkin karar aldı.

Karara göre şap hastalığının ortaya çıktığı Güney Afrika'nın Kuzey Batı, Limpopo ve KwaZulu-Natal eyaletlerinden sığır, keçi, koyun eti ile bunların yan ürünleri ithalat edilmeyecek.

Karar, pastörize süt ürünleri (süt, peynir, yoğurt ve krema), ısıl işlem görmüş et (konserve ve sosis) veya farmasötik maddelerin ithalatına ise bir yasak getirmiyor.

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