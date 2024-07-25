İngiltere, Gazze'deki katliamda ağır yaralanan Filistinli çocukları tıbbi tedavi için kabul etmeyi reddetti. Daha önce Ukraynalı çocukları tedavi için kabul etmesi, Gazzeli çocuklara yönelik tutumunun iki yüzlü olduğunu ortaya koyuyor.

İngiltere, ağır yaralı Filistinli çocukların ülkeye tıbbi tedavi için getirilmesi taleplerini reddeddi. Bu durum, sağlık görevlileri ve STK'lar tarafından "çifte standart" olarak nitelendirildi.

Gazze'de devam eden soykırım, binlerce çocuğun ölümüne, yaralanmasına ve ağır travmalara sebep oldu. Bölgedeki sağlık sistemi çökmüş durumda ve çocuklar hayati tehlikesi olan yaralanmalarla yaşamak zorunda kalıyor.

Sağlık görevlileri ve STK'lar, Gazze'deki çocukların acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirterek uluslararası topluma çağrıda bulunuyor. Birçok ülke bu çağrıya kulak verirken, İngiltere hükümeti sessizliğini koruyor.

İngiliz doktorlar ve STK'lar, ocak ayında Gazze'den dört yetim çocuğu "test vakası" olarak İngiltere'ye getirmek için girişimlerde bulundu. Ancak, çocuklar için gerekli vizelerin verilmemesi sebebiyle bu çabalar sonuçsuz kaldı.

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İngiliz yetkililerin bu konudaki gerekçesi, Gazze'den gelen başvurularda biyometrik verilerin eksik olması. Ancak eleştiriler, bu gerekçenin gerçekçi olmadığı ve İngiltere'nin siyasi bir tutum sergilediği yönünde.

Daha önce Ukraynalı çocukları tedavi için kabul etmesi, Gazzeli çocuklara yönelik tutumu, İngiltere'nin iki yüzlü olduğunu ortaya koyuyor.

Sağlık görevlileri, İngiltere'nin sahip olduğu tıbbi imkanlar ve uzmanlıkla Gazzeli çocuklara umut olabileceğini vurguluyor.

Çocuk hakları savunucuları, İngiltere hükümetine baskı yaparak Gazzeli çocukların tıbbi tahliyesini kolaylaştıracak adımlar atmasını talep ediyor.