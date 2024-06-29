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Dünya O ülkede doğal afet bitmiyor! Toprak kayması sonucu 9 kişi öldü
Dünya

O ülkede doğal afet bitmiyor! Toprak kayması sonucu 9 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-06-29 12:16:55 - 2024-06-29 12:16:54
O ülkede doğal afet bitmiyor! Toprak kayması sonucu 9 kişi öldü

Nepal'in batısındaki şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı toprak kayması sonucu 3'ü çocuk olmak üzere en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Güney Asya ülkesi Nepal'in batısında etkili olan şiddetli muson yağmurları, toprak kaymasını beraberinde getirdi. Ulusal Afet Kurtarma ve Azaltma Yönetim Kurumu Sözcüsü Dizan Bhattarai yaptığı açıklamada, Malika köyünde 5 kişilik ailenin uyuduğu sırada evlerinin toprak altında kaldığını belirterek, "2'si çocuk 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı" ifadelerini kullandı. Komşu Syangja bölgesinde de bir evin toprak altında kalmasıyla 1 kadın ve 3 yaşındaki kızı hayatını kaybederken, Baglung bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Haziran'dan bu yana 35 can kaybı

Yıllık muson yağmurlarının başladığı Haziran ayının ortasından bu yana Nepal genelinde en az 35 kişi heyelan, sel ve yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Muson yağmurlarının Eylül ayının ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

Çoğunlukla dağlık bir alana yayılan Nepal'de muson mevsiminde yaşanan toprak kaymaları ve ani seller sık görülürken, her yıl yüzlerce kişinin ölümüne yol açıyor.

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