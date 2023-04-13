  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Geri sayımdan birkaç dakika önce... Jüpiter görevi için flaş karar

Bakan Nebati: Bunlar sürekli 'yapamazlar' diyen eziklerdir

İş rayından çıktı! HDP'li Saruhan Oluç'tan küstah tehdit!

Fas, Kuveyt ve Katar, Suudi Arabistan'ın kararını reddetti! Türkiye'ye resmen destek verdiler

Haluk Levent'ten flaş karar! 'Devleti eleştiriyor' diyerek ödülü reddetti

2008 ekonomik krizini bilen isimden piyasaları karıştıracak tahmin! 'Fena vuracak' diyerek açıkladı

TV5'te skandal iftar programı! FETÖ'cü Hakan Şükür ile yayın yapan Mehmet Ali Kayacı şimdi de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

Kırmızı alarmlı kuraklık sonrası yağışlar umut oldu

Benzin ve motorine çok ama çok büyük zam beklentisi! Telaffuz edilen rakam herkesi şok etti

İYİ Parti'de kopuşların ardı arkası kesilmiyor! Avrupa teşkilatlarında toplu istifa!
Dünya O ülke bir ilke imza attı!
Dünya

O ülke bir ilke imza attı!

Yeniakit Publisher
2023-04-13 21:04:00 -
O ülke bir ilke imza attı!

Batı Afrika ülkesi Gana, Oxford Üniversitesinin geliştirdiği yeni sıtma aşısını onaylayan ilk ülke oldu.

Gana Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) yapılan açıklamada, kurumun Oxford Üniversitesinin geliştirdiği R21 adlı sıtma aşısına ilişkin nihai deneme verilerini değerlendirdiği bildirildi.

Açıklamada, bu yeni aşıyı onaylayan ilk ülke olan Gana'da, aşının beş aylıktan üç yaşına kadar olan çocuklarda kullanılacağı belirtildi.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) de bu aşıyı onaylamayı düşündüğü aktarıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Oxford ekibince 400'den fazla çocuk üzerinde denenen aşının DSÖ'nün onay kriterlerini yerine getirdiği belirtilmişti.

Açıklamada, aşının hiçbir yan etki göstermediği, yüksek doz alanlarda 2 yıl boyunca yüzde 80 koruma, düşük doz alanlarda ise yüzde 70 koruma sağladığı ifade edilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Her 2 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken, ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

BM'den Kuzey Kore'ye kınama
BM'den Kuzey Kore'ye kınama

Dünya

BM'den Kuzey Kore'ye kınama

Doğu Türkistanlı Müslümanlar Ramazan ayını da Çin zulmü altında geçiriyor!
Doğu Türkistanlı Müslümanlar Ramazan ayını da Çin zulmü altında geçiriyor!

Dünya

Doğu Türkistanlı Müslümanlar Ramazan ayını da Çin zulmü altında geçiriyor!

Rusya'da yanardağ patlaması! Duyurdular: Askıya alındı
Rusya'da yanardağ patlaması! Duyurdular: Askıya alındı

Dünya

Rusya'da yanardağ patlaması! Duyurdular: Askıya alındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23