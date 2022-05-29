  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şekerdeki tezgâh ithalat kartıyla bozuldu

Kılıçdaroğlu ve avanesi darbeyi lanetleyemedi, şehitleri anamadı! CHP dün neyse bugün de o

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne Fethin yıl dönümüne ithafen 145 bin ağaç dikilecek

Sürücünün alkollü olduğu iddia ediliyor! Türkiye yeni güne faciayla uyandı

İmran Han çok sert konuştu! 6 günde alırız orayı

Tarihi küpte bulunan 7 bin yıllık tohumdan müjdeli haber!

Erdoğan duyurdu: Hedefimiz 1 milyon çırak yetiştirmek

Kılıçdaroğlu'nun hiç 'icraat yapayım' derdi yok! "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız..."

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiasına eleştiri

Paris'te 'Şampiyonlar Ligi' rezaleti! Fatih Terim'den gündem olan yorum
Dünya O ülke, Bayraktar TB2 almak için 3 günde bu parayı topladı! Vay anasını
Dünya

O ülke, Bayraktar TB2 almak için 3 günde bu parayı topladı! Vay anasını

Litvanya'da TB2 SİHA alınması için düzenlenen kampanyada 3 günde toplanan rakam belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 14:29:00 -
O ülke, Bayraktar TB2 almak için 3 günde bu parayı topladı! Vay anasını

Litvanya'da TB2 SİHA alınması için düzenlenen kampanyada 3 günde toplanan rakam belli oldu.

Reuters haberi, kampanyayı başlatan Litvanya televizyonu Laisvers TV'ye dayandırdı.

Toplam 5 milyon euro toplanan kampanyaya 100 euro bağışta bulunan 32 yaşındaki Agne Belickaite, "Bu savaş başlamadan önce hiçbirimiz silah almayı aklımızdan geçirmiyorduk. Ama şimdi bu normal bir şey haline geldi. Dünyanın daha iyi bir yer olması için bunu yapmalıyız" dedi.

Belickaite Rusya'nın eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan Litvanya'ya saldırmasından da korktuğunu ekledi.

Türkiye'den silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alım sürecini Litvanya Savunma Bakanlığı yürütüyor ve iki ülke arasındaki satın alım anlaşmasının gelecek hafta imzalanması bekleniyor. 

Bayraktar TB2'nin fiyatı 5 milyon euro.

Ukrayna'nın Litvanya büyükelçisi Beshta Petro "İlk kez siviller Bayraktar gibi bir şey almak için bağış kampanyası düzenliyor. Bu benzersiz bir kampanya" dedi.

Doğu Avrupa'daki NATO üyesi ülkelerin şu ana kadar Ukrayna'ya destek için gönderdiği silahların çoğu eski Sovyet yapımı silahlar.

Litvanya'nın nüfusu yaklaşık 2 milyon 650 bin.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay