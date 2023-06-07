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Dünya O ülke baharda yandı kavruldu
Dünya

O ülke baharda yandı kavruldu

Yeniakit Publisher
2023-06-07 16:39:00 -

İspanya’da bu yıl 1961’den bu yana en sıcak bahar mevsimi kayıtlara geçti.

İspanya Ulusal Meteoroloji Ajansı (AEMET), ülkede kayıtların tutulmaya başladığı 1961’den bu yana en sıcak bahar mevsiminin yaşandığını açıkladı. Açıklamaya göre bu yıl bahar aylarında ortalama sıcaklık, mevsim normallerinin yaklaşık 2 derece üstünde seyrederek 14.2 dereceye ulaştı. AEMET Sözcüsü Ruben del Campo, nisan ayının sonlarına doğru ülkede etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle kuraklığın üst seviyelere ulaştığını, mayıs ayı ortası itibarıyla yağışların etkili olması ile birlikte kuraklığın azalmaya başladığını söyledi. Ancak kuraklık sorununun uzun vadede devam ettiğini ifade eden Campo, ayrıca yaz mevsiminde de tahminlere göre aşırı sıcak havaların etkili olacağını belirtti.

İspanya hükümeti, geçtiğimiz ay kuraklıkla mücadele için 2.2 milyar euro bütçe ayrıldığını açıklamıştı. Ülkede en sıcak bahar mevsimi son olarak 1997’de kayıtlara geçmişti.

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