  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2008 krizini bilen isim korkuttu! Bu kez İflas için o iki banka işaret edildi

Sende hiç utanma yok mu Temel Karamollaoğlu! Bunu yaparsan kesin çarpılırsın

“Dağılın abi.. Dağılın..”ı duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar!

HÜDA PAR duyurdu! İttifak kararını bugün açıklıyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! AK Parti Fulya Öztürk'e teklif yaptı

Elon Musk'la ilgili bomba "Habertürk" iddiası! “Ne diyelim sana” deyip böyle duyurdu

Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

Türkiye'ye karşı savaşa hazırlanıyorlar! Yunanistan hedefleri belirledi, o ülkenin bombardıman uçakları vurdu

Tüm Türkiye bu iddiayı konuşuyor! ABD'li firma, Türkiye'de tek tek evlere gidip...

Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'parti değiştirecek misiniz' sorusuna dikkat çeken yanıt
Yerel O tır şoförü ölü bulundu
Yerel

O tır şoförü ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2023-03-24 13:43:00 -
O tır şoförü ölü bulundu

10 gün önce Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan tır şoförü Emin Ergün'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Tır şoförü Emin Ergün'ün cansız bedenine ulaşıldı. Sel felaketinde can kaybı 21 oldu.

Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

Yerel

Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Tramvayda korkunç kaza!
Tramvayda korkunç kaza!

Yerel

Tramvayda korkunç kaza!

Emeklilikten sonra başladı! Yolların kenarında gezip rızkını böyle kazanıyor
Emeklilikten sonra başladı! Yolların kenarında gezip rızkını böyle kazanıyor

Yaşam

Emeklilikten sonra başladı! Yolların kenarında gezip rızkını böyle kazanıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23