O tır şoförü ölü bulundu
10 gün önce Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan tır şoförü Emin Ergün'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Tır şoförü Emin Ergün'ün cansız bedenine ulaşıldı. Sel felaketinde can kaybı 21 oldu.
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10 gün önce Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinde kaybolan tır şoförü Emin Ergün'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Tır şoförü Emin Ergün'ün cansız bedenine ulaşıldı. Sel felaketinde can kaybı 21 oldu.
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