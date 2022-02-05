O teknoloji, dünyada ilk kez TOGG'da kullanılacak
CY Vision, sis, yağmur ve ışığın az olduğu ortamlarda dahi araç sürmeyi kolaylaştıran, sürücünün dikkatini dağıtmadan sürücünün ihtiyacı olan bilgileri sunan yazılım tabanlı holografik araç bilgi sistemini otomotiv sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam ediyor. İlk olarak Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu TOGG tarafından kullanılması planlanan sistem, sürürücünün ihtiyacı olan bilgiyi sürücünün baktığı yönde sunabiliyor.
CY Vision, sis, yağmur ve ışığın az olduğu ortamlarda dahi araç sürmeyi kolaylaştıran, sürücünün dikkatini dağıtmadan sürücünün ihtiyacı olan bilgileri sunan yazılım tabanlı holografik araç bilgi sistemini otomotiv sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam ediyor. İlk olarak Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu TOGG tarafından kullanılması planlanan sistem, sürürücünün ihtiyacı olan bilgiyi sürücünün baktığı yönde sunabiliyor.
Sistemin başlıca özellikleri
Sürücü tarafından kolay anlaşılır ve kolay erişilir görsel bilgiler
Azaltılmış yol dışı kalma süresi
Tehlikelerin, tabelaların ve yol işaretlerinin vurgulanarak gösterilmesi
Yardımlı veya otonom sürüş esnasında daha hızlı tepki süresi
Yardımlı veya otonom sistemde aracın ne yapacağını önceden göstererek güven veren sürüş deneyimi
Günümüzde trafik kazalarının büyük çoğunluğunun sürücü dikkatsizliklerinden kaynaklandığı düşünüldüğünde CY Vision tarafından geliştirilen ve ilk defa yerli otomobilde kullanılacak olan holografik sistemin önemi daha da ön plana çıkıyor.