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Gündem O teknoloji, dünyada ilk kez TOGG'da kullanılacak
Gündem

O teknoloji, dünyada ilk kez TOGG'da kullanılacak

CY Vision, sis, yağmur ve ışığın az olduğu ortamlarda dahi araç sürmeyi kolaylaştıran, sürücünün dikkatini dağıtmadan sürücünün ihtiyacı olan bilgileri sunan yazılım tabanlı holografik araç bilgi sistemini otomotiv sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam ediyor. İlk olarak Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu TOGG tarafından kullanılması planlanan sistem, sürürücünün ihtiyacı olan bilgiyi sürücünün baktığı yönde sunabiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 18:48:00 -
O teknoloji, dünyada ilk kez TOGG'da kullanılacak

 

CY Vision, sis, yağmur ve ışığın az olduğu ortamlarda dahi araç sürmeyi kolaylaştıran, sürücünün dikkatini dağıtmadan sürücünün ihtiyacı olan bilgileri sunan yazılım tabanlı holografik araç bilgi sistemini otomotiv sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam ediyor. İlk olarak Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu TOGG tarafından kullanılması planlanan sistem, sürürücünün ihtiyacı olan bilgiyi sürücünün baktığı yönde sunabiliyor.

Sistemin başlıca özellikleri

Sürücü tarafından kolay anlaşılır ve kolay erişilir görsel bilgiler

Azaltılmış yol dışı kalma süresi

Tehlikelerin, tabelaların ve yol işaretlerinin vurgulanarak gösterilmesi

Yardımlı veya otonom sürüş esnasında daha hızlı tepki süresi

Yardımlı veya otonom sistemde aracın ne yapacağını önceden göstererek güven veren sürüş deneyimi

Günümüzde trafik kazalarının büyük çoğunluğunun sürücü dikkatsizliklerinden kaynaklandığı düşünüldüğünde CY Vision tarafından geliştirilen ve ilk defa yerli otomobilde kullanılacak olan holografik sistemin önemi daha da ön plana çıkıyor.

 

 

 

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Yorumlar

memos

gece görüs systemi alman lüx araclarda 20 senedir var
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