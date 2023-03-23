O teknik direktör Arabistan'da Müslüman oldu!

Uhud Kulübü'nün Twitter'daki resmi hesabında, Danilo'nun iki şahit huzurunda Kelime-i Şehadet tekrarlarken kaydedilen bir video yayınlandı.

"TEBRİK EDEN HERKESE SEVGİLER"

Kelime-i Şehadeti tekrarlamadan önce şeyhlerden biri teknik adama bunun kendi seçimi olup olmadığını sordu. Rumen hoca, "evet doğru, inşaallah" cevabını verdi.

Rumen teknik direktör, kulübün medya merkezi için ayrılan salonda Kelime-i Şehadeti Arapça ve İngilizce olarak tekrar etti.

Uhud kulübü Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu sevindirici gelişmenin Çağrı, İrşat ve Eğitici Topluluklar Derneği Medine-i Münevvere ofisi temsilcisi Hayan bin Muthanna Al-Yafei'nin huzurunda gerçekleştiğini duyurdu.

Danilo ise kulüp yönetimi ve tüm çalışanlarına teşekkür ederek, "Beni tebrik eden herkese sevgilerimi gönderiyorum." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TARAFTARLARDAN TEBRİK YAĞDI

Twitter'daki takipçiler videoya yorumlarda bulunarak tebrik ettiler, bazı kullanıcılar ise Suudi kulüplerinin geri kalanlarında da aynısını yaşanmasını dilediler.

Takipçilerden biri, "Elhamdülillah, bu haber sevindirdi. Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ederim" derken bir diğer kullanıcı "Kahramanlıkların en büyüğü" diye paylaşım yaptı.

Bir başka kullanıcı ise şu yorumda bulundu: "Tebrikler, Allah'ın izniyle, Allah'a şükürler olsun. Allah'ım, heybetine ve büyüklüğüne layık hamd ve şükürler sana olsun. Tebrikler. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a kavuşuncaya kadar din üzerinde sebat et."

RONALDO İÇİN DİLEK

Yanıtlar arasında, Al-Nasr Kulübü taraftarı bir kullanıcı, bunun Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun da yaşamasını umduğu yorumu dikkat çekti.

Kullanıcı, "İnşallah Ronaldo da... Allah'ım, Allah onu İslam'a yöneltsin." dedi.

Uhud Kulübü'nün A takımının, Suudi Arabistan'ın “Sarı” Ligi olarak bilinen Suudi Arabistan 1. liginde faaliyet göstermesi dikkat çekiyor.

Takım şu anda puan tablosunda 30 puanla 18 takım üzerinden 13. sırada ve onu küme düşme sınırında sadece beş puan ayırıyor.

Kaynak: Arap Postası